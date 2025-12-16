السيدة الأولى لكوريا: معرض"روافد ورؤى" يعكس عمق الشراكة الثقافية بين الإمارات وكوريا

سيؤول في 16 ديسمبر/ وام/ أكدت السيدة الأولى لجمهورية كوريا كيم هاي - يونغ، أن معرض "روافد ورؤى" يعكس عمق العلاقات الثقافية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، ويجسّد مسار الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، مشيرة إلى أن تنظيم معارض ثقافية مشتركة يأتي امتداداً للزيارة الأخيرة التي قامت بها إلى دولة الإمارات، وأسهمت في تعزيز التقارب الحضاري والتبادل الثقافي بين الشعبين.

وأضافت أن العرض الثقافي المشترك، الذي قدّمه الفنانون الكوريون في القصر الرئاسي شكّل لحظة رمزية راسخة عبّرت عن متانة الروابط الثقافية بين البلدين، معربة عن بالغ امتنانها لحفاوة الاستقبال والرعاية الصادقة التي حظيت بها خلال زيارة دولة الإمارات.

كما أعربت عن شكرها لمعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، على دعوته الكريمة لحضور المعرض، مؤكدة أن الحدث يشكّل منصة مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل والارتقاء بالتعاون الثقافي إلى مستوى أكثر نضجاً واستدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض "روافد ورؤى"، أمس، والذي يقام للمرة الأولى في متحف سيؤول للفنون بجمهورية كوريا وشرق آسيا، ضمن برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج، وبالشراكة بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومتحف سيؤول للفنون (SeMA).

وافتتح المعرض معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، فيما حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القيادية من الجانبين، من بينهم معالي تشوي هوي يونغ، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، وتشوي إيونجو، المدير العام لمتحف سيؤول للفنون، وسعادة كيم تاي-غيون، نائب عمدة مدينة سيؤول، وسعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، إن افتتاح معرض "روافد ورؤى" يجسّد رؤية دولة الإمارات في مدّ جسور التعاون الدولي وتعميق الروابط الثقافية مع الدول الصديقة، بما يخدم تبادل خبرات الفنانين والتنمية المشتركة للموارد في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ويعزّز الحضور الإماراتي عالمياً عبر أكبر معرض من نوعه في كوريا وشرق آسيا، بمشاركة 47 فناناً من دولة الإمارات يمثلون خمسة عقود من الإبداع الفني.

وأضاف أن الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، تعكس التزاماً مشتركاً بتمكين نهضة المشهد الثقافي في دولة الإمارات وتقديم ثقافة تلهم العالم، من خلال دعم برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات ثقافية عريقة مثل متحف سيؤول للفنون، بما يعزّز التلاقي الإنساني وحوار الثقافات.

من جانبه، قال سعادة عبدالله سيف النعيمي، إن تنظيم معرض "روافد ورؤى" في العاصمة الكورية سيؤول يعكس عمق ومتانة الروابط الثقافية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أن المعرض يقدّم سرداً متكاملاً لمسيرة تطوّر الفنون البصرية في دولة الإمارات على مدى خمسة عقود، من خلال الجمع بين أعمال الرواد الأوائل وإبداعات الفنانين المعاصرين.

من جهتها، قالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، إن معرض "روافدٌ ورُؤى" يسلّط الضوء، عبر التصوير الفوتوغرافي والفيديو والرسم والنحت والأداء والتركيب الفني، على أثر تلاقي الفكر الإبداعي المتطوّر والحوار الثقافي وتواصل الحضارات، ويعزّز حضور فناني الإمارات على الساحة العالمية، ويسهم في تبادل المعرفة وبناء جسور الحوار الثقافي.

وأضافت أن المعرض يقدّم تجارب ثلاثة أجيال من فناني الإمارات، نشأوا في خضم التحوّلات المتسارعة التي شهدتها الدولة، وأسهموا في نهضتها الثقافية والمعرفية، محافظين على أصالة رؤاهم وموازنين بين التقليدي والحداثي، بين إرثٍ عريق ومستقبلٍ متقدّم.

من ناحيته، قال سعادة كيم تاي-غيون، إن افتتاح المعرض يجسّد عمق علاقات الصداقة والتعاون الثقافي بين أبوظبي وسيؤول، ويبرز قدرة الفن، بوصفه لغة إنسانية مشتركة، على تجاوز اختلاف الخلفيات الثقافية وتقريب المسافات بين المجتمعات.

من جهتها، قالت تشوي إيونجو، إن المعرض يُعد أوسع عرض شامل للفن الإماراتي المعاصر يُنظم في كوريا حتى اليوم، ويوفّر منصة مهمة لتجاوز الحواجز الجغرافية والثقافية، والتأمل في القيمة المستدامة للتلاقي الفني.

ويواصل معرض "روافد ورؤى" فعالياته في متحف سيؤول للفنون حتى 29 مارس المقبل، ويضم أكثر من 110 أعمال فنية لـ 47 فناناً، من بينهم 33 فناناً إماراتياً يمثلون ثلاثة أجيال، ويأتي ضمن شراكة مؤسسية تمتد لثلاث سنوات بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومتحف سيؤول للفنون، تشمل معارض مشتركة وتكليف أعمال فنية وإقامات فنية وبرامج حوارية، بما يعزّز الحوار الفني والتواصل الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.