"مهرجان الصحة" في أبوظبي يرسيخ مفهوم الصحة كأسلوب حياة للعائلة

أبوظبي في 16 ديسمبر/ وام/ تعد النسخة الأولى من "مهرجان الصحة 2025 "، التي تنظمها دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وتختتم اليوم في جزيرة الحديريات، منصة تعليمية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الصحة كأسلوب حياة عملي وسهل التطبيق لجميع أفراد العائلة.

وقالت الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، إن المهرجان يتيح للزوار التعرف على المحاور الأساسية التي تضمن ممارسة أسلوب حياة صحي بشكل يومي، مشيرة إلى أن فعالياته شملت محور الغذاء الصحي، الذي يقدم للزوار طرق إعداد أطعمة صحية ومتوازنة، ويعزز لدى الأطفال مهارات الصبر من خلال زراعة الثمار التي يستهلكونها مستقبلًا.

وأضافت الهاجري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، أن المهرجان يشمل قسم "الرفاه النفسي"، الذي يوفّر فعاليات تعليمية وتدريبية تساعد المشاركين على التعامل مع ضغوط الحياة اليومية، مع تعزيز قيم الدعم المتبادل والتواصل الفعّال كأساس لتجاوز التحديات وتحقيق التوازن النفسي.

ولفتت إلى أن فعاليات "محور النشاط البدني" صُممت لتشمل مسابقات وأنشطة جماعية يشارك فيها أولياء الأمور والأطفال، مع التركيز على روح التعاون والعمل الجماعي، بما يعزز اللياقة البدنية ويغرس قيم المنافسة الإيجابية.

وأشارت إلى أن المهرجان يضم ركن "النوم الصحي"، الذي يسلط الضوء على أهمية تنظيم النوم وتأثيره المباشر على جودة الحياة والصحة العامة، ويقدم للزوار استراتيجيات عملية لتطبيق نمط نوم صحي ومنظم.

وتنتقل فعاليات المهرجان إلى حديقة مدينة زايد في الظفرة خلال الفترة من 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، على أن تختتم فعالياته في حديقة الجاهلي بمدينة العين خلال الفترة من 26 وحتى 28 من الشهر نفسه، بما يضمن وصول المهرجان إلى أكبر عدد ممكن من سكان مختلف المناطق، ويتيح لهم الاستفادة من المحاور والأنشطة التعليمية والتوعوية التي يقدمها.