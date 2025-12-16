ولي عهد الشارقة يصدر قراراً إدارياً بتشكيل مجلس إدارة نادي الدراجات

الشارقة في 16 ديسمبر /وام/ أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للدراجات.

ونص القرار على أن يُشكّل مجلس إدارة نادي الشارقة للدراجات برئاسة الشيخ راشد بن صقر بن حمد بن ماجد القاسمي، وعضوية كل من: الشيخ سعود بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي؛ والعميد جاسم محمد بن هده السويدي، والمهندس خالد محمد عبدالله آل علي، والسيد سالم أحمد سالم السويدي، والسيد يوسف ميرزا الحمادي، والسيد طارق عبدالرحمن محمد آل صالح.

وبحسب القرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله عند انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.