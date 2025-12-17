سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي

الشارقة في 17 ديسمبر/ وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.

ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للمجلس، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في المجلس بما يتفق مع اختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.