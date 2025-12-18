صقر غباش يحضر حفل السفارة القطرية باليوم الوطني

أبوظبي في 18 ديسمبر/ وام/ حضر معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة ، مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

كما حضر حفل الاستقبال، معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.

وبدأ الحفل، الذي حضره عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، بالسلام الوطني للبلدين الشقيقين، تلاه عرض مرئي حول مسيرة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر.

وأكد سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، في كلمته، عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ممتدة بجذورها القوية، وعززتها الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية بين الشعبين الشقيقين، وأسهمت في ترسيخ قيم مشتركة تعكس وحدة المصير.

كما أكد أن هذه العلاقات أثبتت عبر عقود، قدرتها على التطور والتجدد والتكيف، مستندة إلى إرث مشترك من التعاون وروح القربى، مشيرا إلى أن بلاده تجمعها مع دولة الإمارات أعمق الروابط وأكثرها رسوخا.

وتقدم بالتهنئة إلى دولة الإمارات، قيادة وشعبا، بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، مثمنا الدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات، الذي بات علامة فارقة في المشهد الدولي.

وقال إن دولة الإمارات رسخت حضورا مشهودا في ميادين العمل الإنساني، وقدمت نموذجا رائدا في تسخير إمكاناتها المتميزة لخدمة الإنسان أينما كان، وهو دور يحسب لها ويعكس التزاما أصيلا بقيم العطاء والمسؤولية الإنسانية.

وأكد أن دولة قطر ماضية في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في كافة المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطلعات شعبي البلدين الشقيقين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.