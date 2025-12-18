الإمارات وكوريا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

سيؤول في 18 ديسمبر/ وام/ قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أمس بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

والتقى معاليه خلال الزيارة معالي تشو هيون، وزير خارجية جمهورية كوريا، بحضور سعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، وسعادة حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون، خصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معاليه حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخاصة مع جمهورية كوريا، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مشيراً إلى أن جمهورية كوريا هي شريك إستراتيجي رئيسي لدولة الإمارات في دعم أمن الطاقة وتعزيز نمو الصناعات المتقدمة.

وأوضح أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تؤكد على ترسيخ العلاقات الثنائية وتعزيزها، وبناء شراكات تنموية مستدامة مع الدول الصديقة، استناداً إلى أسس من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، وبما يعزز الاستقرار ويدعم مسارات التنمية ويحقق المصالح المشتركة.

كما التقى الدكتور سلطان الجابر معالي كيم سونغ هوان، وزير المناخ والطاقة والبيئة في جمهورية كوريا، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معاليه اهتمام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات في مشاريع الطاقة النظيفة والتقنيات منخفضة الكربون، واستكشاف وإيجاد فرص إستراتيجية ونوعية في المجالات ذات الأولوية لدى البلدين.

وعقد معاليه أيضا اجتماعًا مع معالي كيم جونغ-كوان، وزير التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا، جرى خلاله استعراض فرص التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المستقبلية، وبحث سبل تطوير الشراكات في سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون الصناعي بما يسهم في دعم تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.

وخلال الزيارة، التقى معاليه برؤساء ومسؤولي عدد من المؤسسات الحكومية وكبرى الشركات الكورية، من بينهم يانغجين جانغ رئيس مؤسسة ضمان التجارة الكورية (K SURE)، وونغسو هوه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إس إنرجي"، وسيهونج هور الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جي إس كالتكس"، وجونغسو لي، الرئيس التنفيذي لشركة SK E&S، وهو جون تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة SK TI، التابعتين لمجموعة SK الكورية، وكيم دونغ كوان نائب رئيس مجموعة هانوا الكورية.

وتطرقت اللقاءات إلى توسيع مجالات التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك تخزين النفط الخام ومبيعات الخام والغاز والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الهيدروجين والطاقة المتجددة، وتعزيز فرص الاستثمار الجديدة في البلدين.

جدير بالذكر أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2024 نحو 22.9 مليار دولار (تشمل المنتجات النفطية)، في حين بلغ التبادل التجاري غير النفطي نحو 6.6 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 15% مقارنة بعام 2023.

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني لجمهورية كوريا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستقبل نحو 32% من صادرات كوريا إلى دول المجلس، فيما تحتل جمهورية كوريا المرتبة الـ 28 ضمن أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً.

وخلال السنوات الخمس الماضية، سجلت التجارة غير النفطية نمواً تجاوز 80%، مدفوعة بارتفاع الواردات بنسبة 48%، كما تعافت الصادرات بعد جائحة كوفيد-19 بنسبة 35%، رغم تسجيل تراجع في عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بعام 2023.