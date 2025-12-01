"فيفا" يعلن تقاسم الإمارات والسعودية المركز الثالث في كأس العرب

زيورخ في 18 ديسمبر/وام/أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقاسم منتخبي الإمارات والسعودية المركز الثالث في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، التي اختتمت اليوم، وذلك عقب إيقاف ثم إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما، بعد نهاية الشوط الأول، بسبب هطول الأمطار.

وأوضح "فيفا" أن لجنة المنتخبات الوطنية للرجال، وعملاً باللوائح المعمول بها والنظام الأساسي للاتحاد الدولي، قررت اعتبار المباراة منتهية بالتعادل السلبي (0-0)، ومنح المنتخبين المركز الثالث مناصفة.

كما تقرر دمج إجمالي قيمة الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع، وتوزيعها بالتساوي بين المنتخبين المشاركين.