" دبا الفجيرة" يشارك في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل بالشارقة

الفجيرة في 18 ديسمبر / وام / تشارك فرقة مسرح دبا الفجيرة في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل بدورته التاسعة عشرة التي تقام في إمارة الشارقة من 21 وحتى 27 ديسمبر الجاري ، من خلال العرض المسرحي "هيا نبدأ اللعبة الأخيرة"، من تأليف حمد الضنحاني، وإخراج إبراهيم القحومي.

ويأتي العرض في إطار حرص الفرقة على دعم مسرح الطفل، وإبراز طاقات المواهب الشابة، وتمكين الأطفال من الوقوف على خشبة المسرح بثقة، بما يسهم في صقل مهاراتهم الفنية وتعزيز حضورهم الإبداعي.

ويضم العمل مجموعة من الوجوه الجديدة، ويطرح في مضمونه تأثير العالم الإلكتروني على الأطفال، مقدّماً رؤيته بأسلوب مسرحي يجمع بين المتعة والرسالة الهادفة، ويعزز القيم التربوية بأسلوب فني مبسّط يناسب الفئة العمرية المستهدفة.