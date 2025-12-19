تراجع الذهب 0.3 % والفضة 1 %

نيويورك في 19 ديسمبر/ وام/ تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بدعم من قوة الدولار، وبعد بيانات أظهرت ارتفاعا أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4319.07 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول ‌الساعة 01:47 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 4346.70 دولار.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1 % إلى 64.79 دولار للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 ‍دولار يوم ‍الأربعاء.

وقفزت الفضة 125 % منذ بداية العام وحتى الآن ‌متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعا سنويا 65 %.