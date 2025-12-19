طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)

أبوظبي في 19 ديسمبر/ وام/ ترأس سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، عضو المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، رئيس مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الشركة خلال عام 2025.

وعقب مراجعة الأداء المالي لمحفظة شركات "القابضة" (ADQ) للربع الثالث من عام 2025، أشاد سموّه بالنتائج القوية التي حققتها تلك الشركات والدور الذي تقوم به في بناء منصات عالمية وتنافسية تدعم الأولويات الوطنية وتعزز مرونة الاقتصاد المحلي في دولة الإمارات.

واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع، أبرز الإنجازات التي حققتها الشركات التابعة لمحفظة "القابضة" (ADQ).

ففي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واصل الأداء القوي للقطاع تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد يرسخ قدراتها التنافسية على المدى البعيد من خلال شبكة نقل متكاملة تعزز مرونة شبكات التوريد.

وسجلت شركة الاتحاد للطيران أقوى النتائج التي حققتها في تاريخها خلال تسعة أشهر، حيث بلغت أرباحها بعد احتساب الضريبة 1.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، كما بلغت الإيرادات 21.7 مليار درهم.

ونجحت الشركة بنقل 16.1 مليون مسافر، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي، وحققت إنجازاً لافتاً تمثّل بتشغيل 300 رحلة ركاب مجدولة يومياً.

وفي السياق ذاته، استقبلت مطارات أبوظبي 8.49 مليون مسافر في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستمر النمو المزدوج الذي تحققه الشركة منذ ما يزيد عن 4 أعوام.

وسجلت مجموعة موانئ أبوظبي أعلى صافي ربح فصلي لها منذ الإدراج، حيث بلغ 596 مليون درهم، بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي، وجاء ذلك بفضل نمو حجم الشحنات، والأداء القوي عبر قطاعاتها القائمة على البنية التحتية، والطلب المستمر على الخدمات البحرية وخدمات الشحن.

كما حصلت مجموعة موانئ أبوظبي على لقب جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لنشرها أكبر عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي في منشأة لوجستية واحدة، حيث تم نشر 205 وكلاء للذكاء الاصطناعي في عملياتها الدولية.

وفي قطاع الطاقة والمرافق، واصلت شركة طاقة تحقيق تقدم ملموس في أولويات التوسع الدولي ضمن سلسلة القيمة للطاقة والمياه.

وقد بلغت إيرادات المجموعة 42.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي للإيرادات الإضافية التي تم تحقيقها في مجال النقل والتوزيع.

كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16 مليار درهم، بينما بلغ الدخل الصافي 6.1 مليار درهم.

وشهد قطاع التصنيع المستدام إحراز تقدم كبير في تطوير منظومة صناعية وكيماوية متكاملة.

فقد قامت شركة «تعزيز» بترسية عقد لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد بقيمة 7.3 مليار درهم لإنشاء أول مصنع من نوعه في دولة الإمارات لإنتاج مادة «كلوريد البولي فينيل» وأحد أكبر ثلاثة مصانع عالمياً في موقع واحد.

وسيسهم هذا المشروع في توطين إنتاج المواد الكيماوية الحيوية وإتاحة فرص تصنيع جديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات.

كما أعلنت شركة «تعزيز» و«أدنوك للإمداد والخدمات» عن اتفاقية تمتد لـ 50 عاماً لتأسيس ميناء متخصص للكيماويات في مدينة الرويس، مما يتيح تصدير الكيماويات ومشتقاتها إلى الأسواق العالمية بكفاءة ودعم تطوير منصة صناعية تنافسية عالمياً.

واطّلع أعضاء المجلس على التقدم المحرز في جهود "القابضة" (ADQ) لاعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرؤى والمعلومات المستخلصة من ورشة عمل استضافتها "القابضة" (ADQ) مؤخراً وشهدت مشاركة فرق العمل والفرق القيادية، حيث استعرضت الجلسة إمكانية الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات المعقدة، ودعم عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الإنتاجية.

وتعكس هذه الجهود مساعي "القابضة "(ADQ) لتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بهدف تعزيز العمليات الداخلية وبناء نماذج أعمال أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.

حضر الاجتماع، سموُّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد حسن السويدي، ومعالي محمد مبارك فاضل المزروعي، ومعالي علي محمد حماد الشامسي، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ومعالي عبدالله بن محمد آل حامد، وكاج-إريك ريلاندر.

وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ)، " بتوجيهات من سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تمكّنت "القابضة"(ADQ) من تحقيق أداء فصلي قوي يعكس مرونة وحجم منصات أعمالها ويؤكد مساعينا المستمرة لتحسين التميز التشغيلي وتعزيز القيمة على المدى البعيد. كما نواصل جهودنا للاستثمار في البنى التحتية عالية التأثير وتوظيف المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية ودعم عملية اتخاذ القرارات ومواكبة المتطلبات المستقبلية ".

واستعرض المجلس كذلك جهود "القابضة" (ADQ) المستمرة لدعم المنظومات والمجتمعات المحلية في الأسواق التي تعمل بها.

وقد تصدرت "القابضة" (ADQ) قائمة شركاء أسبوع أبوظبي المالي 2025 بوصفها شريكاً رئيسياً، حيث شهد هذا الحدث مشاركة نخبة من القادة والشركات العالمية الرائدة التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 70 ترليون دولار.