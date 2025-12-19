"مدن" ترسي العقد الرئيسي لمشروعين في جزيرة الحديريات بقيمة 5 مليارات درهم

أبوظبي في 19 ديسمبر/ وام/ أعلنت "مدن" عن ترسية عقد تنفيذ أعمال المشروعين السكنيين "نوايف شرق" و"نوايف غرب"، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم، والتي تعد أعلى قيمة ترسية في قطاع المشاريع السكنية خلال عام 2025 في أبوظبي.

يشمل العقد جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بـ 735 فيلا فاخرة، ما يعكس التزام "مدن" باتباع أفضل المعايير العالمية في مشاريعها.

ويوفر المشروعان فللاً فاخرة بتصاميم متنوعة وخيارات واسعة، ويتراوح حجمها ما بين 350 إلى 2700 متر مربع، وتشمل مساحات معيشة واسعة تتنوع من 3 إلى 8 غرف نوم.

وتتوزع الوحدات السكنية على أكبر تلّتين من صنع الإنسان، بارتفاع يصل إلى 45 و55 متراً، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى المجتمعات السكنية في المنطقة.

ويقدم المشروعان للساكنين مجموعة متكاملة من المرافق الرياضية والتجارية والمقاهي والمطاعم الراقية، كما يمكنهم الاستفادة من شبكة نقل مخصصة للدراجات الهوائية بطول 220 كيلومتراً.