الإمارات وإسكتلندا تستكشفان فرص الاستثمار بالقطاعات القائمة على الابتكار والاقتصاد المعرفي

إدنبرة في 19 ديسمبر/ وام/ نظّمت إنفستوبيا فعالية "إنفستوبيا – إدنبرة" ضمن حوارات إنفستوبيا العالمية، بالتعاون مع الحكومة الإسكتلندية، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري، وتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات وإسكتلندا، ودعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، مع التركيز على القطاعات القائمة على الابتكار والاقتصاد الجديد.

وشارك في الفعالية نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وإسكتلندا، حيث حضر من جانب دولة الإمارات سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، ودايفيد تابت، الرئيس التنفيذي للعمليات في إنفستوبيا، فيما حضر من جانب إسكتلندا، معالي كيت فوربس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد واللغة الغيلية، وأدريان غيليسبي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسكتلندية لتنمية الأعمال.

وقال سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات وإسكتلندا تشتركان في مسار متقارب من التطوّر الاقتصادي، فكلاهما اقتصاد غنيّ بالموارد يعمل على تنفيذ أجندة طموحة للتنويع والانتقال من الصناعات التقليدية إلى قطاعات مستقبلية تمكينية، ويرتبط البلدان بعلاقات عميقة ومتعددة الأبعاد، ترتكز على الاستثمارات الإستراتيجية والتعاون الوثيق بين الحكومات وقطاع الأعمال، عبر شراكات تمتد إلى مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات المالية.

وأضاف أن دولة الإمارات تواصل التزامها بتعزيز الشراكات التي تدعم نموًا اقتصاديًا مرنًا وقادرًا على الصمود، فيما توفّر للشركات الإسكتلندية منصة جاذبة للتوسع الإقليمي والعالمي تقوم على وضوح الرؤية، واستقرار البيئة الاستثمارية، وإمكانية الوصول إلى قطاعات مستقبلية واعدة.

من جانبها، قالت معالي كيت فوربس، إن الإمارات وإسكتلندا تمتلكان رؤى مشتركة لتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية والتي تشمل الاستثمار والتعليم والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية تعكس الرغبة المشتركة في مواصلة توسيع الشراكة بما يسهم في تحفيز الاستثمارات في أكثر القطاعات ديناميكية في إسكتلندا، ودعم مساعي دولة الإمارات لتنويع اقتصادها، وتقديم حلول ابتكارية تخدم المستهدفات التنموية للجانبين.

من ناحيته أكد دايفيد تابت، أن "إنفستوبيا –إدنبرة" تعكس التزام إنفستوبيا بتعزيز الحوار الاستثماري وبناء جسور تواصل فعّالة بين الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن إنفستوبيا، منذ إطلاقها في عام 2021، أصبحت منصة عالمية موثوقة لتحويل الحوار إلى شراكات، والشراكات إلى استثمارات تدعم النمو المستدام والجاهزية للمستقبل.

وأوضح أن الفعالية تمثل محطة مهمة لتعزيز الحوار بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة ولا سيما إسكتلندا، حيث تجمع صناع القرار وقادة الأعمال لاستكشاف فرص التعاون وبناء ممرات استثمارية طويلة الأمد، لافتاً إلى أن إنفستوبيا تواصل دورها في ربط الأفكار بالفرص وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.

وركّزت النقاشات التي شهدتها الفعالية، على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات بناء شراكات طويلة الأمد تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزز التكامل بين منظومات الاستثمار في البلدين.

وتضمّن برنامج الفعالية جلسة نقاشية استعرضت البيئة الاستثمارية في إسكتلندا، ومنظومة التنمية الاقتصادية القائمة على الابتكار، والقطاعات الرائدة، والمزايا التنافسية التي تتيحها إسكتلندا للمستثمرين الدوليين، إلى جانب إبراز الفرص النوعية المتاحة للشراكات العابرة للأسواق.

كما شهدت الفعالية جلسة مخصصة لفهم البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، ركّزت على تطور منظومة الاستثمار، والقطاعات ذات الأولوية، والمقومات التي تعزز جاذبية الدولة مركزا إقليميا وعالميا للاستثمارات النوعية، في إطار السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي والاقتصاد الجديد.

وعُقدت خلال الفعالية طاولة مستديرة إستراتيجية ناقشت آليات تعزيز الفرص الاستثمارية، وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وتبادل الرؤى حول تطوير مشاريع مشتركة في القطاعات المستقبلية، بما يسهم في دعم ممر الاستثمار بين دولة الإمارات وإسكتلندا.

وعلى هامش الفعالية، وقّعت إنفستوبيا اتفاقية تعاون مع المؤسسة الإسكتلندية لتنمية الأعمال (Scottish Enterprise)، تستهدف تنظيم مشاركة وفد إسكتلندي في النسخة الخامسة من إنفستوبيا في أبوظبي، المقرر عقدها خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل 2026، وذلك بما يدعم توسيع آفاق التعاون الاستثماري وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وإسكتلندا.

وقّع الاتفاقية دايفيد تابت، الرئيس التنفيذي للعمليات في إنفستوبيا؛ وأدريان غيليسبي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسكتلندية لتنمية الأعمال.

واختُتمت إنفستوبيا – إدنبرة بعقد جلسات تواصل ثنائية بين الشركات، أتاحت للمشاركين استكشاف فرص التعاون المحتملة وبناء علاقات استثمارية جديدة، بما يدعم التكامل بين أسواق البلدين.