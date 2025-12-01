الأمم المتحدة تدين الاحتجاز التعسفي لموظفين أمميين إضافيين على يد الحوثيين

نيويورك في 19 ديسمبر/ وام / أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام لأمم المتحدة، بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به جماعة الحوثي أمس - 18 ديسمبر - بحق 10 موظفين إضافيين من موظفي الأمم المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين إلى 69 موظفًا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، إن هذه الاحتجازات تؤدي إلى جعل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين غير قابلة للاستمرار، مما يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص المحتاجين ويحدّ من حصولهم على المساعدات المنقذة للحياة.

وأضاف أن الأمين العام دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، كما دعا الحوثيين إلى إلغاء إحالة موظفي الأمم المتحدة للملاحقة القضائية، وأكد ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، والتي تُعدّ أساسية لتمكين العمل الإنساني في بيئة آمنة وملتزمة بالمبادئ.

