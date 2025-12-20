خفر السواحل اليوناني ينقذ 539 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة "كريت"

أثينا في 20 ديسمبر /وام/ أنقذ خفر السواحل اليوناني، 539 مهاجرا اكتظ بهم قارب شراعي جنوب جزيرة "كريت" في البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المتحدث باسم خفر السواحل، أن إنقاذ هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين تم بواسطة قارب دورية تابع لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" بالقرب من جزيرة "غافدوس" الواقعة على بعد حوالى 30 كيلومترا قبالة ساحل جزيرة "كريت".

وقال إن من بين هؤلاء المهاجرين، أشخاص من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنّه سيتم نقلهم إلى مدينة "ريثيمنون" في جزيرة "كريت"، وبما يتوافق مع الإجراءات المتبعة في الاتحاد الأوروبي؛ حيث سيتم إخضاعهم جميعا لفحوصات طبية قبل النظر في طلبات لجوئهم.

تجدر الإشارة إلى أن أعدادا كبيرة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى جزيرة "كريت" اليونانية انطلاقا من السواحل الليبية من أجل دخول فضاء الاتحاد الأوروبي.

