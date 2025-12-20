"ناسا" تفقد الاتصال بمركبة "مافن" المدارية حول المريخ

واشنطن في 20 ديسمبر /وام/ فقدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الاتصال بمركبة "مافن" المدارية حول المريخ.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن متحدثة باسم "ناسا" قولها إن الجهود جارية لاستعادة الاتصال بالمركبة، مشيرة إلى عدم استقبال أي بيانات منتظمة منها منذ نجو أسبوعين.

وقالت "ناسا" يوم الإثنين الماضي إن "جزءا قصيرا من بيانات التتبع" من وقت سابق من هذا الشهر يشير إلى أن المسبار قد يكون "يدور بطريقة غير متوقعة".

وتم إطلاق "مافن" في نهاية عام 2013، وهي تدور حول المريخ منذ نحو 10 سنوات وتوفر بيانات بحثية مهمة، لا سيما حول الغلاف الجوي للكوكب.

ولدى ناسا أيضا مسابير "مارس أوديسي" و"مارس ريكونيسانس أوربيتر" قيد التشغيل، بالإضافة إلى العربات الجوالة "كوريوسيتي" و"بيرسيفيرانس" على

سطح الكوكب الأحمر.

