أرباح الشركات الكورية ترتفع بنسبة 20.6% في 2024 بفضل صادرات الرقائق

سيؤول في 20 ديسمبر /وام/ سجلت أرباح الشركات الكورية الجنوبية زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2024 بفضل زيادة صادرات أشباه الموصلات، وفقا لبيانات حكومية صدرت اليوم السبت.

وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركات الكورية الجنوبية قبل الضرائب 181.9 تريليون وون (123.9 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، بزيادة 20.6% عن 150.8 تريليون وون في عام 2023، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة البيانات والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن الرقم ارتفع بعد انخفاضه لمدة عامين متتاليين.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الكوري الجنوبي، أرباحا صافية قبل الضرائب بلغت 123.5 تريليون وون في عام 2024، بزيادة 29.7 تريليون وون أو 32%، مقارنة بالعام السابق له.

وقال مسؤول بالوزارة، إن أرباح الشركات ارتفعت بفضل زيادة صادرات أشباه الموصلات، حيث كان عام 2024 عاما انتقاليا للذكاء الاصطناعي.

وتماشيا مع هذا الاتجاه، زادت الشركات الكورية الجنوبية إنفاقها على البحث والتطوير، حيث ارتفعت النفقات ذات الصلة بنسبة 21.4% على أساس سنوي لتصل إلى 97 تريليون وون.

وبلغت المبيعات الإجمالية للشركات التي شملها الاستطلاع 3371.1 تريليون وون في العام الماضي، بزيادة 5.2% عن العام السابق.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن 40.3% من الشركات التي شملها الاستطلاع، أو 6009 شركات من أصل 14 ألفا و922 شركة، تمتلك شركات تابعة لها في الداخل والخارج.

وبحسب البلد، استحوذت الصين على الحصة الأكبر بنسبة 21.9%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 16.4% وفيتنام بنسبة 11.8%.

وتوسعت 401 شركة في مجالات أعمال جديدة في عام 2024، من بينها 54.9% في قطاع الصناعات التحويلية.

