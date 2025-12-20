حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية

الشارقة في 20 ديسمبر /وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية، برئاسة الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس أمناء الجامعة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه بالوفد في إمارة الشارقة، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الجامعة في تطوير منظومتها الأكاديمية والإدارية، بما يسهم في استمرار رسالتها التعليمية ودورها الريادي في خدمة المجتمع الفلسطيني، مؤكداً سموه أهمية العمل الدؤوب للارتقاء بمستوى التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعة بين الجامعات الفلسطينية.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، وقوفه إلى جانب كل مؤسسة أكاديمية تحتاج إلى الدعم والرعاية، مشيراً إلى أن الظروف الصعبة التي يعيشها الطلبة الفلسطينيون تتطلب تضافر الجهود لضمان استمرار مسيرتهم التعليمية، وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم العلمي في بيئة تحفظ لهم حقهم في التعليم وتدعم مستقبلهم الأكاديمي.

واستمع سموه إلى نبذة حول البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة بيرزيت، إحدى أعرق مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وتعرّف على الكليات التي تقدم أكثر من 170 برنامجاً أكاديمياً في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى برامج الدكتوراه والدبلوم المهني، في تخصصات متنوعة تشمل العلوم، والهندسة، والآداب، والأعمال، والحقوق، والصحة.

وتستقطب الجامعة ما يزيد عن 13 ألف طالب وطالبة، وتعرف بدورها الريادي في البحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى جانب حضورها الأكاديمي المرموق محلياً ودولياً، حيث تحظى بتصنيفات متقدمة بين الجامعات الفلسطينية.