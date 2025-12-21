جامعة روسية تطلق قمرا صناعيا نانويا إلى الفضاء أواخر ديسمبر

سانت بطرسبرغ في 21 ديسمبر /وام/ أعلنت جامعة بطرسبورغ التقنية أنها تخطط لإطلاق قمر صناعي نانوي إلى المدار قريبا.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "نخطط لإطلاق قمر "CubeSat 16U" النانوي رقم 6 إلى المدار أواخر ديسمبر الجاري، وستنفذ عملية الإطلاق من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي".

وذكر الباحث في قسم الفيزياء التطبيقية وتكنولوجيا الفضاء في الجامعة، سيرغي فوفلفينكو، إن القمر الصناعي مزود بنظام استقبال جديد يتميز باستهلاك منخفض للطاقة، ما يمكنه من العمل على مدار الساعة، بجانب معدات اتصالات تجريبية ستستعمل مستقبلا في الأقمار الصناعية، تحسن قدرات القمر على معالجة البيانات وتقلل حجم البيانات التي سيرسلها إلى المحطات الأرضية".

وأشار إلى أن التصميم المبتكر لهذا القمر ساعد في زيادة سعة بطاريته ومساحة ألواح الطاقة الشمسية التي تمده بالطاقة، ما سيزيد من مدة عمله في المدار.

وتم تزويد قمر "CubeSat 16U" بمعدات تجريبية جديدة، ستستخدم في مجال مراقبة الترددات الراديوية للأقمار الصناعية، وأخرى لخدمات الملاحة وتحديد المواقع، ومعدات اختبارية للاتصالات المتقدمة بين الأقمار الصناعية، كما سيعمل بشكل رئيس على قياس مستويات الإشعاع الكهرومغناطيسي في الفضاء في نطاقات ترددية مختلفة، واستقبال وتخزين البيانات المرسلة من السفن البحرية.

