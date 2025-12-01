الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق بطولة دوري الأمم

كوالالمبور في 21 ديسمبر/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) التزامه بتطوير كرة القدم على صعيد المنتخبات الوطنية في مختلف أنحاء القارة، من خلال العمل على إطلاق دوري أمم آسيا في الفترة المقبلة، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز فرص التطوير للاتحادات الأعضاء، وإرساء إطار أكثر تنظيماً واستدامةً للمباريات الدولية.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان له اليوم، أنه تماشيا مع الإصلاحات الناجحة الأخيرة التي شهدتها منظومة بطولات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي، يواصل الاتحاد السعي إلى مبادرات استراتيجية تدعم النمو المستدام، وتحقق التوازن التنافسي، وتوفّر مباريات ذات قيمة فنية حقيقية، إلى جانب تحسين وضوح واستقرار الروزنامة الخاصة بالمنتخبات الوطنية.

وأشار إلى أنه وبعد إجراء مراجعة داخلية شاملة وعملية تشاور موسعة، قرر من حيث المبدأ إطلاق دوري أمم آسيوي.

وتهدف البطولة المقترحة إلى ضمان إقامة مباريات دولية منتظمة وذات قيمة خلال نوافذ المباريات الدولية، وتعزيز التوازن التنافسي من خلال مواجهات قائمة على المستويات، وتحسين كفاءة التكاليف عبر تنسيق مركزي، إلى جانب توفير مسارات تقدم أوضح للمنتخبات الوطنية.

‎وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن دوري الأمم الآسيوي يمثل خطوةً مهمةً إلى الأمام ضمن التزامنا المستمر بدعم تطوير الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 47 اتحاداً.