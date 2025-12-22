نمو صادرات كوريا بنسبة 6.8% خلال أول 20 يوما من ديسمبر

سيئول في 22 ديسمبر/ وام/ حققت صادرات جمهورية كوريا نموا بنسبة 6.8% عن العام السابق خلال العشرين يوما الأولى من شهر ديسمبر الجاري، مدعومة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، وفق بيانات مصلحة الجمارك الكورية الصادرة اليوم.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن قيمة الصادرات بلغت 43 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر، مقارنة بـ 40 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات مصلحة الجمارك.

ويمثل هذا أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة. وكان الرقم القياسي السابق قد سُجل العام الماضي.

وقفزت صادرات الرقائق بنسبة 41.8% على أساس سنوي لتصل إلى 11.65 مليار دولار، وهو ما يمثل 27.1% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة.

وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 12.7% لتصل إلى 3.25 مليار دولار. وتقلصت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 1% لتصل إلى 2.63 مليار دولار.

وارتفعت الواردات بنسبة 0.7% على أساس سنوي لتصل إلى 39.2 مليار دولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 3.8 مليار دولار.

وخلال نوفمبر الماضي، نمت الصادرات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 61 مليار دولار، مسجلة زيادة للشهر السادس على التوالي؛ على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات.