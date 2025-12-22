مبادلة أبوظبي لتنس للسيدات تعلن انضمام الكندية مبوكو لقائمة المشاركات

أبوظبي في 22 ديسمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، عن انضمام اللاعبة الكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو المصنفة 18 عالميا، إلى منافسات النسخة الرابعة من البطولة، وذلك للمرة الأولى في مشوارها، بعد تحقيقها لقبي بطولة ناشيونال بانك المفتوحة في كندا، وبطولة برودنشال المفتوحة في هونج كونج هذا العام.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير 2026 في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة اللاعبات المصنفات حول العالم.

وكانت اللاعبة مبوكو والتي لم يتجاوز عمرها / 19 عاما/ قد بدأت العام الجاري مشوارها وهي خارج قائمة أفضل 300 لاعبة في العالم، لتتقدم إلى الـ 20 الأوائل مؤخرا.

وستشهد نسخة 2026 أيضا عودة حاملة اللقب بليندا بنشيتش، والطامحة إلى إحراز لقبها الثالث في البطولة ، بعد التتويج بنسختي 2023، و2025.

وكانت اللجنة المنظمة قد أكدت مشاركة النجمة الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا.