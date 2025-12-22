جامعة أبوظبي تستعرض برامجها المبتكرة في دورة ألعاب المستقبل

أبوظبي في 22 ديسمبر/ وام/ تشارك جامعة أبوظبي في دورة ألعاب المستقبل 2025 التي تقام في مركز أدنيك أبوظبي حتى 23 ديسمبر الجاري، وتسلط الضوء على الدور الحيوي للتعليم العالي في دعم نمو قطاع الألعاب والاقتصاد الإبداعي الرقمي في الإمارة.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي إن صناعة الألعاب العالمية لم تعد مجرد مجال للترفيه، بل تحولت إلى قطاع مؤثر يقود الابتكار، ويعزز المهارات الرقمية، ويدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن مشاركة الجامعة في دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، تعكس التزامها بإعداد كفاءات مستقبلية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق رؤية أبوظبي لتكون مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية والإعلام التفاعلي، كما تؤكد على التوجه الاستراتيجي للإمارة نحو بناء منظومة مستدامة لتطوير المواهب في هذه القطاعات الحيوية التي تُعد من أبرز محركات الاقتصاد الإبداعي.

ويقدم طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في "برنامج بكالوريوس الآداب في تصميم ألعاب الفيديو" لزوار دورة ألعاب المستقبل 2025، صورة واضحة عن آليات إعداد الجيل الجديد من مطوري الألعاب في الإمارة، من خلال برنامج أكاديمي مبتكر يجمع بين السرد القصصي، والتصميم البصري، وتجربة المستخدم، ومحركات الألعاب الحديثة، ومراحل الإنتاج المتكاملة، بما يواكب متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاع.

وتم تطوير هذا البرنامج بالشراكة مع معهد "روبيكا" في فرنسا، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في تصميم الألعاب والفنون الرقمية.

وتؤكد مشاركة جامعة أبوظبي في دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 التزامها المتواصل بتقديم تعليم قائم على الابتكار، وتمكين الشباب، والمواءمة مع الأولويات الوطنية المرتبطة بصناعات المستقبل، والتحول الرقمي، والاقتصاد الإبداعي.