رئيس الدولة ورئيس وزراء النرويج يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

أبوظبي في 23 ديسمبر/ وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي يوناس غار ستور رئيس وزراء مملكة النرويج..بحثا خلاله تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم مصالحهما المشتركة وتعزز رؤية البلدين تجاه التنمية والازدهار.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها..وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة..مؤكدين ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى سكانه بكميات كافية عبر جميع الوسائل المتاحة ودون عوائق.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم والتعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

كما أكدا دعم البلدين لجميع الجهود التي تدفع تجاه إيجاد مسار سياسي في المنطقة يقوم إلى أساس "حل الدولتين".