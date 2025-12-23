الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي

نيويورك في 23 ديسمبر/ وام/ قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، اليوم الثلاثاء، حيث زاد في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة ليصل إلى 4467.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا آخر عند 4469.52 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.74 ‍بالمئة إلى 4502.30 ‍دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.19 بالمئة إلى ‌69.15 دولار للأوقية، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولار أمس الاثنين.

وزاد الذهب 70 ​بالمئة منذ بداية هذا العام، وتجاوز مستوى 4400 دولار لأول مرة أمس الاثنين.

وارتفعت الفضة 140 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب، واقتربت من مستوى 70 دولارا في الجلسة ‍السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في ‌المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2143.70 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، بينما ⁠زاد البلاديوم 1.42 بالمئة إلى 1784.30 دولار ⁠للأوقية، وهو أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات تقريبا.