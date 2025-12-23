حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بولادة 390 حيواناً خلال 2025

العين في 23 ديسمبر/ وام/ شهدت حديقة الحيوانات بالعين خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، ولادة قرابة 390 حيوانا، تشكل 65% منها أنواعًا مهددة بالانقراض، في مؤشر يعكس نجاح برامج التكاثر وجهود الحديقة في صون الحياة البرية والحفاظ على التنوع الحيوي.

وضمت قائمة المواليد كلًا من المها أبوعدس، وغزال الداما، وغزال دوركاس الأفريقي، والسلحفاة الأفريقية، والخروف البربري، والغزال العربي، وغزال الريم، والطهر العربي، إضافة إلى المها العربي، ومها البيساء، وظبي الإمبالا، وغزال الداما التشادي، والسلحفاة الإغريقية، وفرس النهر، وغزال المهر، وظبي النيل، والمها أبو حراب، وغزال سبيكس.

وتبذل فرق الرعاية في الحديقة جهودًا متواصلة لتوفير الظروف البيئية الملائمة لهذه الأنواع، من خلال تقديم برامج تغذية متوازنة، ومتابعة صحية دقيقة، وتطبيق أحدث الممارسات العلمية لضمان سلامة الأمهات وصغارها وتعزيز فرص بقائها.

كما سجلت الحديقة خلال عام 2025 بيانات 18 نوعًا من مختلف الفصائل، عبر برنامج "زيمِس" العالمي المتخصص في توثيق وإدارة بيانات الحيوانات في حدائق الحيوان الدولية.

وأكدت ريم أحمد الكعبي، موظفة تسجيل الحيوانات في الحديقة، أن الحديقة اعتمدت نظام "زيمس" لما يوفره من بيانات دقيقة وشاملة تشمل تحديد الأنواع وتصنيفها، وتوثيق سلوكها اليومي، وتسجيل الأعلاف والسجلات التشغيلية.

وأضافت أن البيانات تُحفظ وتُشارك مع حدائق حيوان أخرى، ما يسهم في تسهيل عمليات المتابعة بين المؤسسات المعنية وتعزيز التنسيق الدولي لدعم جهود الحفاظ على الحياة البرية.

ويعد "زيمِس" منصة متخصصة صممت لخدمة المسجّلين والمربين والعاملين في رعاية الحيوان، ويشارك فيها أكثر من 1200 حديقة حيوان معترف بها عالميًا، مما يجعله أحد أهم أنظمة التوثيق العالمية في هذا المجال.