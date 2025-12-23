البرازيل تستلهم التجربة الإماراتية في العمل الحكومي

دبي في 23 ديسمبر/ وام/ زار وفد من القيادات التنفيذية الحكومية البرازيلية دولة الإمارات، ضمن برنامج معرفي يهدف إلى تبادل الخبرات واستلهام أفضل الممارسات في العمل الحكومي والقطاع الخاص.

وركز برنامج الوفد، الذي ضم 19 قيادياً من نواب وزراء ومديري عموم، على محاور إستراتيجية شملت الخدمات الحكومية، والابتكار، والقطاعين الأمني والمالي، بجانب التعرف على نماذج رائدة من تجارب القطاع الخاص في الدولة.

وشملت الزيارة جولات معرفية في عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وشهد البرنامج عقد اجتماعات، وزيارات ميدانية لأكثر من 17 جهة، ولقاء أكثر من 30 خبيراً إماراتياً، ما يعكس مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا رائدا في تطوير العمل الحكومي وتعزيز الابتكار المؤسسي.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج القيادات التنفيذية البرازيلية يمثل منصة فعّالة لمشاركة المعرفة التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي، لا سيما القطاعات الأكثر ارتباطاً بالمجتمع، بما يسهم في تمكين المشاركين من تطوير حلول ومنهجيات عمل متقدمة، ورفع جاهزية مؤسساتهم لمواجهة التحديات المستقبلية.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى دول العالم، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، حيث نجح في بناء شراكات مع عشرات الدول لدعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي.