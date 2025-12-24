الذهب يتجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية

نيويورك في 24 ديسمبر/ وام/ تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة)، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى على الإطلاق، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 % إلى 4503.59 للأوقية ‌بحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4509.65 دولار في وقت سابق.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.7 % إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولار للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.‍5 % إلى 71.80 دولار للأوقية، وكانت قد سجلت أعلى مستوى لها ‌على الإطلاق عند 71.85 دولار في وقت سابق.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له خلال ​ثلاثة أشهر تقريبا، أمس الثلاثاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب المقوم بالعملة ⁠الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 % ‌إلى 2342.25 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولار، في حين ⁠زاد البلاديوم 3% تقريبا إلى 1919.69 ⁠دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.