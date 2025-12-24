الذهب يتجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية

نيويورك في 24 ديسمبر/ وام/ تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة)، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى على الإطلاق، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 % إلى 4503.59 للأوقية بحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4509.65 دولار في وقت سابق.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.7 % إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولار للأوقية.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 71.80 دولار للأوقية، وكانت قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 71.85 دولار في وقت سابق.
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر تقريبا، أمس الثلاثاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 % إلى 2342.25 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولار، في حين زاد البلاديوم 3% تقريبا إلى 1919.69 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
