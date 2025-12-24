"زايد لأصحاب الهمم" تعزز تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في قطاع البنية التحتية

أبوظبي في 24 ديسمبر/ وام/ وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم اتفاقية شراكة جديدة مع شركة نور الصحراء للمقاولات العامة، في خطوة تعكس التطور النوعي للتعاون بين الجانبين بعد النتائج الملموسة التي تحققت خلال المرحلة السابقة، والتي أسفرت عن إنتاج 341 لوحة إرشادية للطرق داخل ورش التدريب المهني التابعة للهيئة، إضافة إلى توظيف 15 من أصحاب الهمم في مواقع العمل التابعة للشركة ضمن وظائف فنية وإدارية متخصصة.

ويأتي التوقيع ليؤكد الانتقال من مشروع تجريبي أثبت نجاحه إلى شراكة إستراتيجية أكثر اتساعاً واستدامة، تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في قطاع البنية التحتية عبر مسارات مهنية حقيقية.

وقع الاتفاقية في أبوظبي، عن الهيئة سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان مديرها العام، وعن الشركة المهندس علي مصطفى صالح البسيوني مديرها العام، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتستند الاتفاقية إلى النجاحات المحققة في المرحلة الأولى من التعاون، التي شهدت إطلاق مشروع نوعي لتأهيل أصحاب الهمم داخل ورش التدريب المهني التابعة للهيئة، وإكسابهم المهارات العملية اللازمة للعمل في صناعة اللوحات الإرشادية، إلى جانب تهيئة بيئة العمل في منشآت الشركة لضمان جاهزيتها لاستقبالهم.

وبموجب الاتفاقية، تتولى هيئة زايد لأصحاب الهمم تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وترشيح المتدربين لشغل الوظائف المناسبة داخل الشركة، إضافة إلى تدريب موظفي نور الصحراء على أساليب التعامل الأمثل مع أصحاب الهمم، بجانب قيام فريق الشؤون الهندسية بمعاينة المنشآت والتأكد من جاهزيتها لفئات الإعاقة المختلفة.

وفي المقابل، تلتزم شركة نور الصحراء بتدريب وتوظيف أصحاب الهمم وفق الشواغر المتاحة في مشاريعها، واستقطاب خريجي الورش المهنية بعد اجتيازهم التدريب المطلوب، بجانب رعاية ورش النجارة والطباعة ودعم إنتاج اللوحات الإرشادية، والمساهمة في إنتاج زيّ العاملين بالشركة داخل ورش الهيئة.

وأكد سعادة عبدالله الحميدان أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التمكين المهني لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أنها تنسجم مع رؤية حكومة أبوظبي في بناء نموذج شامل ومستدام يضمن لهم فرصاً مهنية حقيقية وبيئات عمل داعمة.

وأوضح أن المرحلة السابقة من التعاون أثبتت قدرة أصحاب الهمم على الإبداع والإنتاج في مجالات متخصصة، وهو ما يشكل حافزاً لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص.

من جانبه، أكد المهندس علي مصطفى البسيوني، أن الشركة تنظر إلى هذه الاتفاقية بوصفها مسؤولية وطنية تعكس التزامها بدعم فئات المجتمع كافة، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم يمتلكون قدرات نوعية تمكنهم من العمل بكفاءة في مشاريع البنية التحتية، وأن التعاون مع الهيئة سيتيح لهم تطوير مهارات عملية تسهم في بناء منتجات حيوية تخدم قطاع الطرق في الإمارة.

وتشكل الاتفاقية امتداداً عملياً للتعاون السابق بين الجانبين، وتأكيداً على مواصلة الجهود المشتركة لإيجاد فرص عمل نوعية لأصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية بما يحقق لهم إستقلالية أكبر ويعزز دورهم في مسيرة التنمية.