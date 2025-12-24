"تريندز" يبرز دور مراكز الفكر في دعم خطط التنمية المستدامة بمنتدى "دراسات" في البحرين

المنامة في 24 ديسمبر/ وام/ أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، خلال مشاركته في أعمال المنتدى السنوي السابع لمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، أهمية الدور المتنامي الذي تضطلع به مراكز الفكر في دعم خطط التنمية المستدامة، وضرورة تحويل مخرجات البحوث والدراسات العلمية إلى سياسات عملية تسهم في تعزيز مسارات التنمية الشاملة.

وعُقد منتدى "دراسات" السابع في العاصمة البحرينية المنامة تحت عنوان "مَجْمَع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية"، بالشراكة مع الأمانة العامة لـ"جامعة الدول العربية"، وبمشاركة معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، إلى جانب نخبة من رؤساء مراكز الفكر والمسؤولين والخبراء العرب.

وشارك الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز"، في الجلسة الأولى للمنتدى التي حملت عنوان "مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة/ من المعرفة إلى التأثير"، حيث تناول في مداخلته أهمية الدور الإستراتيجي لمراكز الفكر في دعم خطط التنمية المستدامة، مستعرضا في الوقت ذاته تجربة "تريندز" في تعزيز هذه الجهود.

وأكد أن دور مراكز الفكر تطور خلال السنوات الماضية من تحليل القضايا وتقديم التوصيات، إلى استشراف الاتجاهات المستقبلية والمشاركة الفاعلة في دعم صُنّاع القرار وصياغة الإستراتيجيات في مختلف القطاعات، بما يسهم في صناعة المستقبل وتعزيز الاستدامة.

وأشار إلى أن صُنّاع القرار يحتاجون إلى رسائل واضحة ومختصرة تساعدهم على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة، مؤكداً أهمية بناء الثقة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان استدامة التعاون وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الواقع التنموي المعاصر يتسم بتعقيد وتنافسية متزايدين، ما يتطلب سياسات مرنة تستوعب التحولات العالمية، وتستفيد من التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مع التأكيد على أهمية التحول من استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها.

وحول تجربة المركز، أوضح الدكتور العلي أن "تريندز" قدم على مدى أكثر من عقد نموذجاً بحثياً داعماً للتنمية المستدامة، من خلال إنتاج دراسات تسهم في تطوير السياسات المرتبطة بالاقتصاد الدائري واقتصاد المعرفة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل دولية ركزت على التنمية القائمة على المعرفة ومواكبة التحولات التكنولوجية.

وأضاف أن المركز أسهم في دعم عدد من الفعاليات الدولية المعنية بالاستدامة، وعمل على بناء شراكات بحثية عالمية مكّنته من تقديم دراسات استشارية لدعم خطط المؤسسات التنموية، إلى جانب تطوير منصات معرفية متخصصة، من بينها منصة «تريندز» للمعرفة، ومنصة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استحداث إدارة متخصصة لدراسات الذكاء الاصطناعي وبرنامج بحثي مستقل يُعنى بالتكنولوجيا باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية المستقبلية.

وفي سياق متصل، كرّم معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة مركز «تريندز»، تقديراً لدوره في توظيف البحث العلمي والمعرفة لخدمة جهود التنمية المستدامة.