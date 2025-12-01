سباقا "الإندورو" و"الداون هيل" يعزّزان ريادة الفجيرة في سياحة المغامرات الجبلية

الفجيرة في 24 ديسمبر / وام / استضافت إمارة الفجيرة سباقي الإندورو بنسخته السابعة والداون هيل، ضمن فعاليات "Fujadventures"، في حدثين رياضيين عكسا الإمكانات الطبيعية الفريدة للإمارة، وقدرتها على استضافة منافسات نوعية في رياضات الدراجات الجبلية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، واستقطاب شرائح جديدة من الزوار، وترسيخ مكانة الفجيرة على خريطة وجهات المغامرة الجبلية محلياً وإقليمياً.

وقدّم سباق الإندورو مسارات متنوعة بمستويات فنية مختلفة، جمعت بين قوة الأداء وروح التحدي، وسط مشاركة قوية عكست تطور مستوى التنظيم والاهتمام المتزايد برياضات التحمل والمغامرة فيما أسهم تنوع التضاريس الجبلية في صناعة تجربة رياضية متكاملة، عززت من جاذبية الفجيرة لعشاق الرياضات الخارجية والاستكشاف.

وفي المقابل، جاء سباق "الداون هيل" ليضفي جرعة عالية من الإثارة، عبر مسارات انحدار صعبة تطلّبت مهارات فنية وتركيزاً عالياً من المشاركين، وشكّلت مشاهد تنافسية حافلة بالحماس والتحدي، جسّدت روح المغامرة الحقيقية التي باتت تميّز الفعاليات الجبلية في الإمارة.