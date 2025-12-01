كأس الأمم الافريقية .. فوز منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وساحل العاج

الرباط في 25 ديسمبر/ وام/ فاز منتخب الجزائر على نظيره السوداني 3-0 اليوم في ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الافريقيه لكرة القدم.

وبهذه النتيجة وضع منتخب الجزائر أول ثلاث نقاط في رصيده.

وضمن مواجهات المجموعة ذاتها فاز منتخب بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية 2-1 في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. وبهذه النتيجة وضع المنتخب البوركيني أول ثلاث نقاط في رصيده.

وضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة فاز منتخب ساحل العاج على نظيره منتخب موزمبيق 1-0 في استاد مراكش. وبالفوز وضع منتخب ساحل العاج أول ثلاث نقاط في رصيده.

وضمن المجموعة ذاتها يلتقي لاحقا منتخبا الكاميرون والجابون.