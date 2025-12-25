14 دولة تندد في بيان مشترك بقرار إسرائيل إنشاء 19 مستوطنة بالضفة المحتلة

باريس في 25 ديسمبر /وام/ نددت 14 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، اليوم الأربعاء، بقرار إسرائيل الأخير إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلّة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية "نحن، ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وإيسلندا واليايان ومالطا وهولندا والنروج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.. ونؤكد مجددا معارضتنا أي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان".

وذكّرت الدول المشاركة بالبيان أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويعرض تنفيذ خطة السلام في غزة للخطر، وفي وقت تُبذل فيه الجهود للانتقال إلى المرحلة الثانية منها، ويضرّ بآفاق السلام والأمن القابلين للحياة في عموم المنطقة.

وأكد البيان أن الدول المشاركة فيه مصممة على دعم الحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وعلى سلام عادل وشامل وقابل للحياة ، يستند إلى حل الدولتين.

