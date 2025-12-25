أبوظبي في 25 ديسمبر/ وام/ أعلنت وزارة الثقافة عن 41 مستفيدا من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع في دورته الرابعة، والذي يأتي ضمن جهودها لدعم المبدعين وتعزيز الحراك الثقافي في الدولة.

شهدت الدورة الحالية من البرنامج قفزة نوعية في حجم الإقبال، محققة نموا بنسبة 77.6 % مقارنة بالدورات السابقة، بما يعكس الإقبال المتزايد على البرنامج ودوره المحوري في دعم وتمكين المبدعين.

واستحوذت فئة الإبداع والإنتاج على النصيب الأكبر من الطلبات المقدمة، فيما تم اختيار المستفيدين وفق معايير معتمدة شملت جودة المشاريع والملفات الشخصية، ومستوى الأثر في القطاع الإبداعي، ومدى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجاءت المشاريع المقدمة هذا العام لتجسد رؤية مبتكرة في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية التراث الثقافي، والتأليف والنشر، والفنون البصرية والتصميم، والأفلام والتلفزيون، والفنون الادائية والمسرح، والموسيقى، وألعاب الفيديو، بما يعكس تنوع المسارات الإبداعية التي يدعمها البرنامج، ويسهم في تعزيز مكانته منصة وطنية تمكّن المواهب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع فاعلة تصنع فرقًا في المشهد الثقافي الإماراتي.

وأكد سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، حرص الوزارة على مواصلة دعم المواهب وصقل تجاربها، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة الإبداع الثقافي إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع يواصل دوره الرائد في تمكين المبدعين الإماراتيين وتوفير البيئة الداعمة لتطوير مشاريعهم وبناء قدراتهم.

وأضاف أن هذه المشاريع المتنوعة، التي تم اختيارها بعناية فائقة، تعكس عمق الرؤية الإبداعية لأبناء الإمارات وقدرتهم على صياغة أعمال تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتحافظ على التراث في الوقت الذي تفتح فيه آفاقاً جديدة للابتكار، معربا عن الفخر بهذا الجيل من المبدعين.

وتمنح وزارة الثقافة المستفيدين فرص دعم نوعية تعزز تطوير مشاريعهم الإبداعية من خلال إبراز أعمالهم وإشراكهم في الفعاليات الثقافية، وترشيحهم لجوائز ومهرجانات محلية ودولية بما يعزز حضورهم المهني ويزيد من تأثيرهم.

ويُعد البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع من أبرز المبادرات الحكومية الداعمة للإنتاج الإبداعي الوطني، إذ يقدّم منظومة متكاملة من المنح تغطي أربع فئات إبداعية رئيسية تشمل: الإبداع والإنتاج، والترويج والمشاركات المحلية، وتنمية المهارات، والسفر والتنقّل الدولي.

ويسهم البرنامج بشكل مباشر في تطوير البنية الإبداعية وتمكين المواهب الإماراتية، بما يتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية.