"كهرباء دبي" تطلق برنامج إعداد تقارير الاستدامة باستخدام معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير

دبي في 25 ديسمبر/ وام/ أطلق مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، البرنامج التدريبي "إعداد تقارير الاستدامة باستخدام معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)"، بهدف تمكين المختصين والشركات من فهم منهجيات ومبادئ إعداد تقارير الاستدامة وفق معايير معترف بها عالمياً.

ويهدف البرنامج إلى دعم إعداد تقارير شفافة ومتكاملة تغطي قضايا الاستدامة المختلفة، بما يعزز الاستجابة لمتطلبات المعنيين، بما في ذلك المستثمرين والمتعاملين والجهات التنظيمية والمجتمعات، المتعلقة بالمساءلة والثقة، كما يستهدف المهنيين من مختلف التخصصات، ممن لديهم اهتمام بالاستدامة.

وتعد المبادرة العالمية لإعداد التقارير إطار عمل عالمياً لتقديم التقارير حول الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركات، فيما تُعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي أحد أعضاء المجتمع الذهبي التابع للمبادرة، وواحدة من 100 مؤسسة عالمية تبنت على الفور المعايير العالمية الجديدة لإعداد تقارير الاستدامة، اعتباراً من تقرير الهيئة الرابع للاستدامة لعام 2016.

وأفادت الهيئة بأنها أصدرت منذ عام 2013 اثني عشر تقريراً للاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومتطلبات إفصاحات المؤسسات ذات الصلة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فيما تُعد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر جهة معتمدة لتقديم البرامج التدريبية من المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

ويستقبل المركز طلبات المشاركة في البرنامج حتى 12 يناير 2026 عبر الرابط: https://shorturl.at/eEgtK