"تريندز" يشارك في "الحوار الثالث لتحالف مراكز الفكر في الجنوب العالمي" بشنغهاي

شنغهاي في 26 ديسمبر /وام/ شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في فعاليات "الحوار الثالث لتحالف مراكز الفكر في الجنوب العالمي"، الذي عُقد في شنغهاي، بتنظيم من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وبالشراكة مع جامعة فودان، وبمشاركة واسعة من مراكز فكر ومؤسسات بحثية وأكاديمية من دول الجنوب العالمي.

ومثّل المركز في الحوار عبدالعزيز أحمد الشحي، الباحث الرئيسي ونائب رئيس قطاع البحوث، حيث شارك في الجلسات الرئيسة والنقاشات التي تناولت تعزيز التعاون البحثي بين مراكز الفكر في دول الجنوب، ودور المعرفة في دعم السياسات العامة، إلى جانب قضايا التنمية المستدامة والتحولات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية.

وشهدت الفعاليات نقاشات حول بناء شبكات فكرية فاعلة وتطوير آليات التنسيق المعرفي، وتعزيز إسهام مراكز الفكر في تقديم رؤى إستراتيجية تسهم في صياغة سياسات أكثر توازناً وشمولية، بما يعكس أولويات دول الجنوب العالمي.

وخلال إحدى الجلسات، أكد عبدالعزيز أحمد الشحي، أهمية الانتقال من تبادل الرؤى النظرية إلى بناء شراكات بحثية عملية ومستدامة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاملاً معرفياً لمواجهة التحديات المشتركة، مع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات البحث وصناعة السياسات وبناء قدرات الباحثين، خصوصاً الشباب.

وأشار إلى أن مراكز الفكر في دول الجنوب تمتلك خبرات وتجارب متنوعة يمكن أن تشكل قاعدة معرفية مؤثرة إقليمياً ودولياً، إذا ما تم ربطها ضمن أطر مؤسسية واضحة وبرامج بحثية مشتركة تستجيب لاحتياجات المجتمعات.

واختُتمت أعمال الحوار بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المراكز المشاركة، وتفعيل مخرجاته عبر مبادرات وبرامج تعاون بحثي تعزز دور الفكر والمعرفة في دعم التنمية وصياغة السياسات في دول الجنوب العالمي.