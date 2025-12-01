منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الأمم الافريقية

أغادير في 26 ديسمبر/ وام/ فاز المنتخب المصري على نظيره الجنوب افريقي 1-0 اليوم في ملعب أغادير ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة ليضمن التأهل إلى الدور المقبل، فيما بقي رصيد منتخب جنوب افريقيا عند 3 نقاط.

وضمن مواجهات المجموعة ذاتها تعادل منتخبا انجولا وزيمبابوي 1-1 في استاد مراكش، ليضع كل منتخب النقطة الأولى في رصيده.

وشهدت منافسات اليوم من البطولة أيضا تعادل منتخبي زامبيا وجزر القمر بدون أهداف في مركب محمد الخامس، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وبهذه النتيجة رفع منتخب زامبيا رصيده إلى نقطتين، وجزر القمر إلى نقطة واحدة.

ويلتقي في وقت لاحق من منافسات المجموعة ذاتها المنتخب المغربي مع نظيره المالي.