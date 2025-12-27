المتسابق الشنيفي يتصدر منافسات "البيرن آوت" بمهرجان ليوا الدولي

الظفرة في 26 ديسمبر/وام/اختتمت أمس، منافسات بطولة" البيرن آوت" ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي 2026.

وتوج المتسابق عبدالعزيز أحمد الشنيفي من المملكة العربية السعودية بالمركز الأول، محققا 17.110 ثانية، وجاء ثانيا مواطنه بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز، بزمن قدره 17.830 ثانية ، وذهب المركز الثالث إلى السعودية أيضا عبر المتسابق عبدالسلام المشوح مسجلاً 21.000 ثانية.

وحقق المتسابقان علي محمد إبراهيم الطنيجي وحمد محمد إبراهيم الطنيجي المركزين الرابع والخامس بزمنين بلغـا 22.740 و23.600 ثانية على التوالي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن منافسات "البيرن آوت" جاءت وفق أعلى معايير التنظيم والسلامة، في إطار حرص مهرجان ليوا الدولي على تقديم رياضات استعراضية تجمع بين المهارة، والالتزام، لمواكبة تطلعات الجمهور وعشاق رياضة السيارات.