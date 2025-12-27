البلديات والنقل تفتتح 16 حديقة جديدة في منطقة الشامخة

أبوظبي في 27 ديسمبر /وام/ افتتحت دائرة البلديات والنقل، 16 حديقة جديدة في منطقة الشامخة بمدينة أبوظبي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمعات نابضة بالحياة وتوفير مرافق عامة عصرية يسهل الوصول إليها. تضم الحدائق مساحات خضراء واسعة تشمل ثماني مناطق مخصصة للياقة البدنية، و25 ملعبًا رياضيًا، و26 منطقة لعب شاملة مُصممة للأطفال، إلى جانب ممرات للمشي ومناطق للجلوس .

وأكد المهندس خليفة عبدالله القمزي، رئيس فريق تنفيذ المشاريع للمناطق – أبوظبي في دائرة البلديات والنقل، أن تصميم الحدائق جاء بعناية تامة بهدف تعزيز جودة حياة السكان .