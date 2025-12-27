الأمم المتحدة تعلن إصابة جندي أممي في إطلاق نار إسرائيلي جنوب لبنان

نيويورك في 27 ديسمبر /وام/ أعلنت الأمم المتحدة، عن إصابة أحد جنود حفظ السلام التابعين لقوتها المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إثر إطلاق نار كثيف من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق في جنوب لبنان.

وأكد بيان نسب للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، أن نيران رشاشات ثقيلة أطلقتها القوات الإسرائيلية أصابت منطقة قريبة من دورية لليونيفيل كانت تقوم بتفقد حاجز على طريق في بلدة بسترة جنوب لبنان، وذلك عقب انفجار قنبلة يدوية في المنطقة نفسها، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر القوة الدولية.

وأشار البيان إلى وقوع حادث منفصل في اليوم نفسه، حيث أفادت دورية أخرى لليونيفيل بتعرض محيط موقعها القريب من بلدة كفرشوبا لإطلاق نار من جنوب الخط الأزرق.

ولفت بيان الأمم المتحدة الى أن قوات اليونيفيل كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقاً بتحركاتها في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المتبعة خلال الدوريات في المناطق الحساسة القريبة من الخط الأزرق، كاشفا عن تسجيل الأمم المتحدة أيضا خلال الأيام الماضية عدد من الحوادث تمثلت في تقييد حركة قوات اليونيفيل من قبل أفراد محليين داخل منطقة عملياتها.

وشدد المتحدث باسم الأمين العام على أن أي عمل يعرض سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر يعد غير المقبول على الإطلاق، مجدداً دعوة جميع الأطراف لوقف أي أنشطة من شأنها تهديد سلامة الجنود الدوليين أو عرقلة تنفيذ مهامهم، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأكد البيان على مسؤولية جميع الأطراف في ضمان أمن وسلامة قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان.