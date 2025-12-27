جبل "إتنا" في صقلية يقذف رمادًا خفيفًا ويشهد انفجارات متفرقة

روما في 27 ديسمبر /وام/ شهد جبل إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، أمس، نشاطًا بركانيًا متجددًا تمثل في انبعاث مواد متوهجة وكميات محدودة من الرماد من الفوهة الشمالية الشرقية للجبل.

وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، في بيان، أن الرياح دفعت سحابة الثوران باتجاه الشمال الشرقي، مع تسجيل تساقط خفيف للرماد في بلدة تاورمينا الساحلية ومنطقة بيانو بروفينزانا التي تضم مسارات للتزلج.

وأشار إلى رصد انفجارات متقطعة في فوهة "بوكا نوفا"، قذفت خلالها مواد متوهجة إلى ارتفاعات بلغت عشرات الأمتار فوق حافة الفوهة.

ورفعت وكالة الحماية المدنية الإقليمية مؤقتًا مستوى التأهب تحسبًا لاحتمال حدوث نافورات من الحمم البركانية.

ويُعد جبل "إتنا" أكثر البراكين نشاطًا في أوروبا، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 3400 متر، ويشهد ثورات متكررة على مدار العام، ويخضع لمراقبة مستمرة، مع تغير ارتفاعه وشكل قمته بفعل الانفجارات.

-خلا-