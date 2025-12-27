النسخة الثامنة من سباق كأس مجلس التعاون الخليجي لسباق الخيل تنطلق غدا بالشارقة

الشارقة في 27 ديسمبر /وام/ تنطلق يوم غد الأحد، على أرض مضمار الشارقة لونجين، فعاليات النسخة الثامنة من سباق كأس مجلس التعاون الخليجي للموسم 2025 /2026، التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل بمشاركة نخبة من الخيول العربية، من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر.

ويقام السباق الذي يعد الرابع لمضمار الشارقة لونجين، برعاية مجموعة المروان والمروان للتطوير والمروان للمعدات ومجلس الشارقة الرياضي وقناة الشارقة الرياضية.

ورحب الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق بالمشاركين من الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن هذه المشاركات تدل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا السباق في المنطقة كونه يجمع بين أفضل الخيول العربية الأصيلة ويعزز في الوقت ذاته عرى الأخوة والتلاحم بين الأشقاء في المنطقة.

وقال إن الهدف من استمرار تنظيم هذا الحدث هو تعزيز مكانة الإنتاج المحلي للخيول العربية الأصيلة في دول مجلس التعاون، وتخصيص السباق في أجندة سباقات المضمار بالنادي ليمثل سنوياً محطة لنخبة الخيول العربية الأصيلة المنتجة خليجياً.

من جانبه أكد سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، أن السباق بات أحد أهم المحطات التي تجمع الإخوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتا إلى المشاركات القوية فيه؛ والتي تشمل الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، وبمجموع 87 جواداً مع وجود 11 جوادا على الاحتياط، تتنافس على جوائز نقدية تبلغ 400 ألف درهم.

ويتألف السباق من 6 أشواط للمسافات والمستويات المختلفة، خصص الأول للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات وتحديدا للمهور والجياد المخصية، ولمسافة 1200م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جوادا مع وجود 4 جياد على الاحتياط، بينما تم تخصيص الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة للمهرات بعمر ثلاث سنوات فقط ولمسافة 1200م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 مهرة مع وجود 4 مهرات على الاحتياط.

وخصص السباق شوطه الثالث للخيول العربية الأصيلة بعمر 3 سنوات فأكبر، المبتدئية من خيول الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لمسافة 1700 م وبجوائز تبلغ 40 ألف درهم بمشاركة 16 جوادا مع وجود 2 من الجياد على الاحتياط، والشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة تكافؤ ضمن التصنيف بعمر أربع سنوات فأكبر توليد الإمارات ولمسافة 2000 م وبجوائز تبلغ 40 ألف درهم، ويبلغ عدد الخيول المشاركة فيه 9 جياد.

وتم تخصيص الشوط الخامس من السباق للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي والمصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1700م وتبلغ جوائزه 200 ألف درهم بمشاركة 14 جوادا من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر، في حين خصص الشوط السادس وهو شوط تكافؤ، للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق لمسافة 1200م، وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم ويبلغ عدد الخيول المشاركة فيه 16 جوادا مع وجود 4 جياد على الاحتياط.