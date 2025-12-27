افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان خورفكان البحري

الشارقة في 27 ديسمبر /وام/ افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، مساء أمس، فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان خورفكان البحري الذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وقناة الشرقية من كلباء، بمشاركة 10 دول ويستمر حتى 4 يناير المقبل في تظاهرة بحرية تجمع بين الرياضة والتراث والثقافة البحرية.

ويشارك في المهرجان الذي تقام فعالياته على شاطئ خورفكان، كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان والكويت وزنجبار والهند وإيران والعراق، في تظاهرة بحرية تعكس التنوع الثقافي والبحري للدول المشاركة.

ويهدف مهرجان خورفكان البحري إلى إبراز الموروث البحري الإماراتي وتسليط الضوء على التراث الشعبي المرتبط بالبحر إلى جانب تعزيز مكانة خورفكان كوجهة سياحية مميزة من خلال برنامج متكامل يضم بطولات رياضية بحرية وعروضًا تراثية وأنشطة ترفيهية تستهدف فئات المجتمع المختلفة.

حضر حفل الافتتاح سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وسعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور محمد عبد الله المر النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، أن المهرجان بات منصة سنوية رائدة للاحتفاء بالإرث البحري الأصيل وتعزيز مكانة مدينة خورفكان كوجهة سياحية وبحرية متميزة، مشيرًا إلى أن المشاركة الدولية الواسعة تعكس النجاح المتنامي للمهرجان والثقة التي يحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد الحفل الإعلان الرسمي عن تدشين رياضة الإنقاذ في إمارة الشارقة في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة البحرية ورفع مستوى الجاهزية على سواحل الإمارة.

ويضم المهرجان عددًا من البطولات الرياضية أبرزها بطولة الشواحيف وبطولة الإنقاذ وبطولة صيد الأسماك، إلى جانب فعاليات يومية متنوعة وسط توقعات باستقطاب أعداد كبيرة من الزوار والسياح في ظل النجاحات التي حققتها النسختان السابقتان.