كأس الأمم الافريقية .. فوز منتخب بنين على بوتسوانا

الرباط في 27 ديسمبر/ وام/ فاز منتخب بنين على نظيره منتخب بوتسوانا 1-0 اليوم في الملعب الأولمبي بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الافريقية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع منتخب بنين رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الثالث، وبقي منتخب بوتسوانا بدون رصيد من النقاط.

وضمن مواجهات المجموعة ذاتها تعادل منتخبا السنغال والكونغو الديمقراطية 1-1، في ملعب طنجة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب السنغال رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، والكونغو إلى نفس الرصيد في المركز الثاني.

وضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة تعادل منتخبا تنزانيا وأوغندا 1-1، في ملعب المدينة بالرباط.

وبهذه النتيجة وضع كل منتخب منهما النقطة الأولى في رصيده.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم ضمن المجموعة ذاتها منتخبا تونس