مصرع شخصين وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في السويد وفنلندا جراء عواصف قوية

ستوكهولم في 28 ديسمبر /وام/ لقي شخصان مصرعهما في السويد جراء عواصف قوية تضرب أجزاء من السويد والنرويج وفنلندا، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعطيل حركة الطيران في بعض المناطق.

وأصدر المعهد السويدي للأرصاد الجوية تحذيرات من رياح شديدة وعاتية تضرب مناطق واسعة من النصف الشمالي للبلاد، مع وصول العاصفة المسماة "يوهانس".

وأفادت الأنباء بمصرع رجل في الخمسينيات من عمره بالقرب من منتجع كونغسبيرغيت للتزلج وسط السويد، بعد سقوط شجرة عليه؛ حيث نقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

كما أعلنت شركة إقليمية وفاة أحد موظفيها بعد أن علق تحت شجرة سقطت عليه، بحسب ما نقلته قناة "إس في تي" التلفزيونية.

وفي فنلندا، أدى تأثير العاصفة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 120 ألف منزل، بينما كانت المناطق الغربية الأكثر تضرراً، وفق هيئة الإذاعة الفنلندية العامة.

وفي السويد، تأثر أكثر من 40 ألف منزل بانقطاع الكهرباء، وفق وكالة الأنباء السويدية "تي تي".

وأدت الرياح العاتية إلى توقف حركة الطيران في مطار كيتيلا بشمال فنلندا، بعد أن دفعت الطائرات نحو تراكمات الثلوج على جوانب المدرج، دون تسجيل أي إصابات.

