الرياضة الإماراتية في 2025/ حصاد استثنائي وإنجازات قارية وعالمية غير مسبوقة

دبي في 28 ديسمبر /وام/ سجل القطاع الرياضي في دولة الإمارات خلال عام 2025، حصيلة استثنائية من الإنجازات النوعية على المستويات الاقليمية والقارية والعالمية، ليؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الرياضة الإماراتية على خارطة الرياضة العالمية.

وحققت الرياضة الإماراتية خلال العام الجاري أفضل 3 مشاركات تاريخية لها في الدورات متعددة الألعاب؛ إذ استهلت حضورها في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية التي أقيمت في مسقط شهر أبريل الماضي، بتحقيق 23 ميدالية ملونة، لتسجل أفضل مشاركة في تاريخ الدولة بهذا الحدث.

وواصل وفد الإمارات تألقه على الصعيد القاري، بتحقيق 31 ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي أقيمت في مملكة البحرين شهر أكتوبر الماضي، محققاً أرقاماً قياسية، إلى جانب المشاركة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي في المملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، التي اختتمها وفد الدولة برصيد 27 ميدالية، مسجلاً أفضل نتيجة له مقارنة بجميع النسخ السابقة.

وعلى مستوى الألعاب الجماعية، تُوّج فريق الشارقة بطلاً لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فريق ليون سيتي السنغافوري بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية للبطولة القارية التي أقيمت على ملعب بيشان في سنغافورة يوم 18 مايو الماضي.

وفي الألعاب الفردية، شهد عام 2025 حصاداً استثنائياً للرياضة الإماراتية على الساحة العالمية، حيث واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية تألقه الدولي بتتويج السلوفيني تادي بوجاتشار بطلاً للعالم لسباق الطريق للمرة الثانية توالياً في العاصمة الرواندية كيغالي، إلى جانب تحقيقه لقبه الرابع في طواف فرنسا، فيما أحرز فريق الإمارات "إكس آر جي" لقب طواف بولندا، مؤكداً ريادته ومكانته بين نخبة فرق الدراجات في العالم.

وفي رياضة الجوجيتسو، رسخت الإمارات ريادتها العالمية بحصيلة تاريخية من الميداليات في بطولة العالم التي أقيمت في تايلاند؛ إذ حصد منتخب الإمارات 50 ميدالية ملونة، إلى جانب تحقيق 4 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العالمية شنغدو، و5 ميداليات ملونة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، فضلاً عن حصاد ضخم بلغ 66 ميدالية ملونة في بطولات "أبوظبي جراند سلام" التي أقيمت في لندن وباريس والأردن وإسطنبول خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، كما أحرز المنتخب 7 ميداليات ملونة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، و8 ميداليات ملونة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، في تأكيد على الاستمرارية الفنية والهيمنة الإماراتية قارياً ودولياً.

وأكدت رياضة أصحاب الهمم تفوقها عبر فوز البطلة ذكرى الكعبي، بذهبية سباق 100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في نيودلهي، إلى جانب تتويج محمد هاشل الحبسي، بذهبية بطولة العالم للرماية البارالمبية "التراب" في التشيك مع تسجيل رقم عالمي جديد، إضافة إلى برونزية محمد عثمان في سباق 100 متر للكراسي المتحركة، كما حصدت بعثة الإمارات 9 ميداليات ملونة في كأس العالم للرماية البارالمبية التي استضافتها مدينة العين، وواصل اللاعب أحمد البدواوي تألقه قارياً بإحراز 3 ميداليات برونزية في بطولة آسيا للمضمار التي أقيمت في ماليزيا.

وسجلت رياضة الشطرنج إنجازاً عالمياً بتتويج اللاعبة موزة ناصر الشامسي بلقب بطولة العالم للهواة التي أقيمت في صربيا، كما سجلت الإمارات، في رياضة الخماسي الحديث، مشاركة عالمية تاريخية بحصد 8 ميداليات ملونة في بطولة العالم التي أقيمت في جنوب إفريقيا، وذلك في أول مشاركة عالمية للعبة.

وحققت رياضة الكاراتيه حضوراً متقدماً على المستويات القارية والإقليمية، بحصد ميداليتين برونزيتين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي عبر رضا مسعودي، في وزن تحت 84 كجم، وعمر نبيل الشلتوني، في وزن تحت 67 كجم، إلى جانب ميداليتين فضية وبرونزية في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً التي أقيمت في الصين، فضلاً عن تحقيق 12 ميدالية ملونة في بطولة غرب آسيا التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان.

وواصلت رياضة المبارزة تألقها، بتحقيق ميدالية برونزية في منافسات الفرق بسلاح الفلوريه ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي، إلى جانب حصد 4 ميداليات ملونة في البطولة العربية التي أقيمت في مملكة البحرين.

وفي الرياضات البحرية، أحرز منتخب الإمارات للشراع الحديث ذهبية البطولة الآسيوية لفئة "الأوبتمست" في سلطنة عمان، كما تُوّج اللاعب عادل خالد، بذهبية الترتيب العام للدوري الأوروبي للشراع الحديث، إضافة إلى حصد منتخب الشراع 6 ميداليات ملونة في بطولة المضيق الدولية بالمغرب، بينما نال منتخب التجديف الحديث ميداليتين فضية وبرونزية في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي في الصين.

وفي رياضة الريشة الطائرة، حقق المنتخب الوطني إنجازات غير مسبوقة، أبرزها فوز اللاعب ريان ملحان، بأول ميدالية آسيوية للإمارات في تاريخ اللعبة، إلى جانب حصد 5 ميداليات ملونة في بطولة إسبانيا الدولية لفئة تحت 19 عاماً، في تأكيد على نجاح برامج إعداد القواعد.

وعززت رياضة القوس والسهم حضورها القاري والأوروبي، بحصد 16 ميدالية ملونة في بطولات غرب آسيا وكأس وسط أوروبا وكأس أوروبا.

وفي الرياضات التراثية، أكدت سباقات القدرة الإماراتية هيمنتها العالمية والآسيوية، بتحقيق ألقاب بطولة العالم للشباب والناشئين، والتتويج ببطولة آسيا، إلى جانب صدارة منافسات الفردي والفرق في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، فضلاً عن الفوز بلقب بطولة العالم للخيول الصغيرة في فرنسا.

وسجل منتخب الإمارات الوطني للهجن حضوراً تاريخياً في ظهوره الأول بدورات الألعاب الآسيوية للشباب، بحصد 4 ميداليات ملونة، إلى جانب تحقيق 5 ميداليات أخرى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.