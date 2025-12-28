منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يستقطب 50 متحدثاً محلياً وعالمياً في دورته الـ11

دبي في 28 ديسمبر /وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يستضيف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته الحادية عشرة، نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين من أصحاب المعالي ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومسؤولي كبريات الشركات العالمية؛ إذ سيكون لاعب التنس العالمي أندريه أغاسي، المتحدث الرئيس في المنتدى، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 15 يناير المقبل في مدينة جميرا تحت شعار: "تقارب المجتمعات Bridging Communities".

وتنظم هيئة الطرق والمواصلات، المنتدى بالتعاون مع موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع "PMI"، وسيناقش 5 محاور رئيسة، تشمل المدينة المستدامة، والتحول الرقمي، والوظائف المستقبلية، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، والتركيز على المتعاملين.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، رسخ على مدى دوراته العشر السابقة، مكانته كأحد أبرز المؤتمرات والمنتديات العالمية، التي تجمع صنّاع القرار والخبراء والمبتكرين، وأسهم في إثراء النقاش حول أفضل الممارسات العالمية، ونقل المعرفة، وفتح آفاق جديدة لتطوير منظومات إدارة المشاريع في المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن المنتدى يعد منصة إستراتيجية لاستعراض مسيرة النمو التي تشهدها إمارة دبي، وتسليط الضوء على تجربتها الريادية في تطوير وتنفيذ مشاريع أيقونية تعزز جودة الحياة، وترسخ مكانتها مدينة رائدة في تصميم المستقبل، ونموذجاً يُحتذى به في الابتكار، والحوكمة، والاستدامة.

وقال إن الإعلان عن استضافة نخبة من المتحدثين العالميين، يؤكد حرص المنتدى على استقطاب الشخصيات العالمية المؤثرة وصنّاع القرار، بما يعزز من ثراء النقاش في المحاور الخمسة التي يستعرضها، وما تتضمنه من موضوعات محورية مثل الذكاء الاصطناعي، والتوأم الرقمي، والميتافيرس، والبلوك تشين، واقتصاد المشاريع، والمرونة الإدارية، وتمكين فرق العمل، وهي مواضيع تعكس بوضوح المتطلبات المتسارعة لعالم اليوم، وضرورة توظيف الحلول المبتكرة لإدارة المشاريع بكفاءة واستباقية.

وتضم قائمة المشاركين في الدورة الحادية عشرة للمنتدى، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة محمد العبّار، مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز"، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي، وسعادة سالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة محمد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أ.ر.م القابضة".

كما تشمل القائمة أيضاً شخصيات وأسماء بارزة، من قادة إدارة المشاريع الملهمة ومؤثرين عالميين وإقليميين وكبار المدربين العالميين في إدارة المشاريع، من بينهم دنكن ووكر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر"، والدكتور مهدي فردان الفردان، رئيس مجلس إدارة مركز الخليج الدولي للسرطان، وآيك نوانكوو، رئيس مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع، والدكتور ملادنفوكومانوفيتش، رئيس الجمعية الدولية لإدارة المشاريع، ودنكان فيشر، مدير العمليات التنفيذي للعروض في سيرك دو سولييه، ودنيس جارفي، المديرة التنفيذية لمجتمع المرونة "Agile Alliance"، والبروفيسور بيدرو سيرادور، أستاذ إدارة المشاريع في جامعة تورنتو، وبير غريلز، وهو مغامر وكاتب بريطاني، ومحمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي العقارية، وفرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، وأميرة سجواني، العضو المنتدب في داماك العقارية والمؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة "PRYPCO"، والبروفيسور خالد المري، رئيس الرابطة الدولية لإدارة المشاريع "IPMA" في الإمارات، والدكتورة ابتسام المزروعي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "AIE3"، وأمل المري، الشريك المؤسس في "Independent Food Company"، وديم البسام، الشريك المؤسس في الشركة ذاتها.