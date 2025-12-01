تأهل منتخب الجزائر إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

الرباط في 29 ديسمبر / وام / تأهل منتخب الجزائر إلى ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية "الرباط"، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط ثانيا.

وضمن مواجهات المجموعة ذاتها، فاز منتخب السودان على منتخب غيينا الاستوائية بهدف مقابل لاشيء في مركب محمد الخامس، ليحصد أول ثلاث نقاط في رصيده، ويبقى منتخب غينيا الاستوائية بلا رصيد من النقاط.

وكان منتخب موزمبيق قد فاز على الجابون 3-2 ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، ويبقي منتخب الجابون بلا رصيد من النقاط.