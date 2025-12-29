صادرات كوريا السنوية تتجاوز 700 مليار دولار لأول مرة

سيئول في 29 ديسمبر/ وام/ تجاوزت صادرات جمهورية كوريا السنوية 700 مليار دولار أمريكي لأول مرة، اليوم الاثنين، لتصبح بذلك سادس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والموارد ومصلحة الجمارك الكورية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الصادرات بلغت مبدئيا أكثر من 700 مليار دولار بحسب بيانات الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن جمهورية كوريا جاءت بعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا في تجاوز هذا الإنجاز.

وبينما كانت جمهورية كوريا سابع دولة عالميا تصل صادراتها السنوية إلى 600 مليار دولار في عام 2018، أصبحت سادس دولة تصل إلى 700 مليار دولار، ما يُعد مؤشرا على نمو أسرع في الصادرات مقارنةً بالاقتصادات الكبرى الأخرى، وفقًا للوزارة.

وعزت الوزارة هذا الأداء القوي إلى زيادة شحنات أشباه الموصلات، إلى جانب منتجات رئيسية أخرى مثل السيارات والسفن والمنتجات الحيوية.

وأفادت الوزارة بأن صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة سجلت مستويات قياسية من حيث القيمة وعدد الشركات حتى نهاية سبتمبر.

