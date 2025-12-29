انطلاق أعمال القمة العالمية للرياضة في دبي

دبي في 29 ديسمبر/ وام/ برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلقت اليوم أعمال "القمة العالمية للرياضة"، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار "نوحّد العالم عبر الرياضة" بمشاركة أكثر من 1500 من القيادات الرياضية، بمدينة جميرا دبي.

ويشارك في القمة على مدار يومين، 70 متحدثاً من القيادات الرياضية وصنّاع القرار ونجوم اللعب والإدارة.

وأكد خلفان بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن انطلاق أعمال القمة العالمية للرياضة يجسّد رؤية دولة الإمارات في توحيد العالم عبر الرياضة، وترسيخ دورها منصةً عالميةً تجمع القيادات وصناع القرار والخبراء في مختلف المجالات الرياضية.

وقال، في كلمته الافتتاحية للقمة، إن فكرة القمة جاءت بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، وانطلقت من رسالة واضحة تقوم على استثمار ما تنعم به دولة الإمارات من مقومات استثنائية جعلتها وجهةً جاذبة لرواد الأعمال والرياضيين والطلاب والسياح من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن الرياضة اليوم لم تعد نشاطاً تنافسياً فقط، بل أصبحت أداة مؤثرة تتقاطع مع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى السياسية، مشيراً إلى أن هذه القمة تشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع الرياضي على المستوى الدولي.

وأوضح بالهول أن اختيار دبي لاحتضان القمة يعكس مكانتها العالمية وريادتها في تنظيم الفعاليات الكبرى، مؤكداً أنها تمثل بداية لمسار طويل من العمل المشترك، ينطلق من دبي ويستهدف الإسهام في تطوير الرياضة عالمياً، وتعزيز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يخدم المجتمعات والشعوب.