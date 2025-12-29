"اقتصادية الشارقة" تطلق خدمة "عون +60"

الشارقة في 29 ديسمبر/ وام/ أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خدمة "عون +60" المخصّصة لكبار السن من المواطنين من عمر 60 عاماً وما فوق بهدف تسهيل حصولهم على خدمات الدائرة دون الحاجة لزيارة مقرها وبخطوات بسيطة.

وتتيح الخدمة إنجاز مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إصدار الرخص وتجديدها وتعديلها ومعاملات التصاريح التجارية والتقييم الفني، إلى جانب الخدمات القانونية وكافة خدمات الدائرة الأخرى.

وأوضحت الدائرة أن هذه الخدمة تُنجز خارج مقرها وبشكل خاص لخدمة كبار السن من المواطنين، وذلك من خلال انتقال موظفيها إلى مقر إقامة طالب الخدمة في الحالات التي يصعب عليهم فيها استخدام التقنيات الحديثة أو الحضور إلى مقر الدائرة بما يضمن إتمام معاملاتهم بسهولة وراحة تامة، ويتم كذلك قياس مستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم بشكل دوري لضمان تطوير الخدمة وتلبية احتياجاتهم وفقاً لأعلى معايير الجودة.

من جهته أكد سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن خدمة "عون +60" تأتي تجسيداً لنهج حكومة الشارقة في رعاية كبار السن من المواطنين وتقديم خدمات مرنة وذكية تراعي احتياجاتهم وتمنحهم أولوية في الإنجاز، لافتا إلى الحرص على أن تكون خدمات الدائرة أقرب إليهم سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال الزيارات الميدانية عند الحاجة بما يعكس حرص الدائرة على تقديم خدمات نوعية واستثنائية لجميع فئات المجتمع.

وقال إن "عون +60" ليست مجرد خدمة تقدمها الدائرة بل مبادرة نوعية تُترجم رؤية الشارقة في تعزيز جودة الحياة وتقديم خدمات حكومية ميسّرة لجميع أفراد المجتمع خاصة كبار السن من المواطنين، إذ تحرص الدائرة على أن تكون مبادراتها انعكاساً مباشراً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تقدير كبار السن من المواطنين وتقديم خدمات تليق بمكانتهم.

وأضاف أن هذه الخدمة تعتبر خطوة مهمة نحو توفير منظومة خدمة مرنة وسريعة تصل إلى المستفيد أينما كان، وتمنحه تجربة تعامل حكومية أكثر سهولة.